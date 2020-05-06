Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü için altyapı hazırlıkları başlatıldı

Malatya merkez ilçe Battalgazi Bulgurlu Mahallesinde yapılacak olan Özel Harekat Bölge Müdürlüğü için altyapı hazırlıkları başlatıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Özel Harekat Bölge Müdürlüğü için tahsis edilen 2.2 hektarlık arazide altyapı, yol ve poligon düzenleme çalışmaları yaptı. Çalışmalar kapsamında Atış Poligonu ve çevresinde düzenlemeler yapıldı. Kot farkı 30 metre aşağı çekilerek yol çalışmaları yapıldı. Düzenleme ve yol yapımı sırasında ortaya çıkan 5 milyon metreküp dolgu ve stabilize malzemesi ise kent merkezinde çalışmaları devam eden yollarda kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte alanda incelemelerde bulundu.

"50-60 milyona mal olacak işti"

Malatya’da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü kurulma çalışmalarının başladığını belirten İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, “Bölge Müdürlüğü için ayrılan arazi 2.2 hektarlık bir arazi. Ayrılan bu yer için Büyükşehir Belediyemiz 1 yıldır çalışıyordu. Tepelikleri düşürerek 5 milyon metre küp malzeme çıkardı. Eğer Büyükşehir Belediyemiz destek vermeseydi, bu işi yapmak için 50-60 milyon gibi bir para giderdi. Katkısı olan Büyükşehir Belediyemiz ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.