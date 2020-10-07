YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

MALATYA HABERLERİ  | 07.10.2020 12:47 | Son Güncelleme

Malatya’da, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili iki kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik takip çalışması gerçekleştirildi.Yapılan çalışma sonucu, 22 gram Metamfetamin maddesi, 35 adet yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.Konu ile ilgili B.A ve E.Ş isimli zanlılar yakalanarak TCK 188 ve TCK 191 maddesinden işlem yapıldı ve adli makamlara sevk edildi.

Malatya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya’da, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili iki kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik takip çalışması gerçekleştirildi.
Yapılan çalışma sonucu, 22 gram Metamfetamin maddesi, 35 adet yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Konu ile ilgili B.A ve E.Ş isimli zanlılar yakalanarak TCK 188 ve TCK 191 maddesinden işlem yapıldı ve adli makamlara sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
Yozgat'ta bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma
Yozgat'ta bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Adana’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
Adana’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Malatya Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:21
Öğle
12:20
İkindi
15:34
Akşam
18:08
Yatsı
19:24

Malatya Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Ferah Eczanesi
Merkez
Gürkan Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
Merkez
Nezih Eczanesi
Merkez
Orhanoğlu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Tüfenkci’den Bakan Albayrak’a teşekkür
Tüfenkci’den Bakan Albayrak’a teşekkür
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi
Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.