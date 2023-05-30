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Malatya polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

30.05.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 9 kilo 720 gram skunk, 292 gram metamfetamin, 4.53 gram kokain, 201 adet extacy ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik madde arama köpeği Neptün’ünde yer aldığı operasyonlarda bir otomobilde yapılan aramada bagaj pandizotu ve servis tepsisinde zulalanmış 9 kilo 720 gram skunk ele geçirildi. Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) yapılan bir başka operasyonda ise 292 gram metamfetamin, 4.53 gram kokain, 201 adet extacy hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alındı. Olaylarla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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