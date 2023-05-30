Malatya polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik madde arama köpeği Neptün’ünde yer aldığı operasyonlarda bir otomobilde yapılan aramada bagaj pandizotu ve servis tepsisinde zulalanmış 9 kilo 720 gram skunk ele geçirildi. Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) yapılan bir başka operasyonda ise 292 gram metamfetamin, 4.53 gram kokain, 201 adet extacy hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alındı. Olaylarla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

