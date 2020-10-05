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Malatya polisinde şok uygulama

MALATYA HABERLERİ  | 05.10.2020 12:14 | Son Güncelleme

Malatya’da polisin 2 saat süreyle yaptığı şok uygulamada çok sayıda suçlu yakalanırken, suç unsuru uyuşturucu ve silahlar da ele geçirildi.

Malatya polisinde şok uygulama

Malatya’da polisin 2 saat süreyle yaptığı şok uygulamada çok sayıda suçlu yakalanırken, suç unsuru uyuşturucu ve silahlar da ele geçirildi. Ayrıca Covid-19 hastası da evine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 11 ayrı bölgede eş zamanlı olarak 26 ekip 114 personel ile 2 saat gerçekleştirilen uygulama yapıldı. Uygulamada, Covid-19 testi pozitif olan 1 şahıs alınarak 112 ye bilgi verildi. 112’nin intikal etmesi ve gerekli işlemlerden sonra korona hastası şahısın ikametine gitmesi sağlandı. Yapılan çalışmalarda, 1095 GBT sorgusu yapıldı. 1 şahıstan Astra marka 7.65 mm çapında tabanca ve şarjöre basılı vaziyette 5 adet fişek elde edildi. 1 şahıstan MAP marka 7.65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet fişek elde edildi.
8 şahısın yoklama kaçağı olduğu anlaşıldı.
Bir araçtan 78 adet Uyuşturucu hap 10.29 gr esrar maddesi bir adet kesici alet elde edildi. 1 şahıstan 15 adet uyuşturucu hap elde edildi. Dolandırıcılık suçundan aranan bir şahıs yakalandı. 615 araç kontrol edildi. 5 Araç sürücüsüne 48/5 md. Alkollü araç kullanmaktan, 5 Araç sürücüsüne 36/3A md. Sürücü Belgesiz araç kullanmak, 5 Araç sürücüsüne 36/3B md. Sürücü Belgesi alındığı halde araç kullanmaktan, 7 Araç sürücüsüne 31/1B md. Takoğraftan, 12 Araç sürücüsüne 49/3 md. Kullanma süresini aşmaktan55 Araç sürücüsüne diğer maddelerden olmak üzere toplam 89 sürücüye 58 bin 155 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edildi.

Malatya polisinde şok uygulama

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