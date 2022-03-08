Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki AK Parti teşkilatları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Kadın Kolları Malatya İl Başkanı Özlem Pelitoğlu, parti binası önünde yaptığı basın açıklamasında, AK Parti iktidarları döneminde kadın eğitiminin, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edildiğini bildirdi.

2002 yılında yükseköğretim kız öğrenci oranının 13,5 olduğunu, 2020 yılında ise bu oranın yüzde 48,5'e ulaştığını hatırlatan Pelitoğlu, "Ama şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Anayasa'da, TCK'da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık." diye konuştu.

- Şanlıurfa

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçı Güven, düzenlediği basın toplantısında, kadın hakları konusuna birçok düzenleme yaptıklarını aktardı.

Kadının iş gücüne katılma oranının yüzde 27’den 34’e, kadın istihdamının 6 milyondan 10 milyona yükseldiğini belirten Güven, "Kadın kolları olarak bizler de hem il il Türkiye’yi dolaştığımızda hem kadın emeği buluşmalarımız hem de "Nerede Kalmıştık’’ eğitim projemizle beşeri sermayemizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlıyız."

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli ve il teşkilatı katıldı.

- Adıyaman

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Demokrasi Parkı önünde kadınlarla bir araya geldi.

Diler, buradaki konuşmasında, alın terinin, emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak, kadınların alın terlerine saygı duyduklarını söyledi.

İktidarları döneminde Kadınların güçlendirilmesinin yasal güvence altına alındığını belirten Diler, şöyle konuştu:

"Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu’nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu’nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz."

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı organizasyonunda bir grup partili kadın, Onikişubat Belediyesi Bisiklet Parkurunda bir araya geldi.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Gül Çitil Okur, buradaki açıklamasında, 8 Mart'ın azimle, kararlılıkla, emeğiyle mücadele veren emekçi kadınların günü olduğunu vurguladı.

Okur, bugün verilecek en büyük mesajın büyük Türkiye hedeflerinin kadın erkek omuz omuza gerçekleştirilmesi olduğunu ifade ederek, "Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz. Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bu günde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık." diye konuştu.

