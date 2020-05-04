Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara dağıtmak için ürettirdiği 600 bin maske, törenle yetkililere teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi için Mil-May Tekstil tarafından üretilen maskelerin teslim töreninde, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Malatya'da 15 fabrikada maske üretimi yapıldığını anlatan Gürkan, "Bu fabrikaların Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış toplam 400 üretim merkezinde şu anda Türkiye ve yurt dışı için günlük toplam 10 milyon maske üretiliyor. Bu da Malatya'nın Türkiye'de lojistik anlamda maske üretiminde merkez olduğunun en temel göstergesidir." dedi.

Gürkan, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına maske konusunda destek olduklarını aktararak, "Ayrıca MASKİ Genel Müdürlüğü personelleri tarafından Malatya'da ev ev maske dağıtımı yapılmaktadır. Malatya'da yaptığımız bu çalışmalar haricinde çevre illerden gelen bazı talepleri de kendi imkanlarımız ölçeğinde karşılamaya gayret ediyoruz." diye konuştu.