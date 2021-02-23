Malatya Şeker Fabrikası’nda son 40 yılın üretim rekoru

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Şeker Fabrikası’nın üretim rekoruna imza atmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi üreterek büyütmemiz lazım. Bu anlamda hükümetimiz üretime teşvik verme, üretimi arttırmaya yönelik stratejiler izliyor. Fabrikamız bu kampanya döneminde 160 günlük bir sürede rekor çalışmaya imza attı ve yaklaşık 68 bin ton üretimi gerçekleştirdi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Milletvekili Bülent Tüfenkci, üretimde son 40 yılın rekorunu kıran Malatya Şeker Fabrikasını ziyaret ederek, Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ve Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun ile istişarelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, ‘’ Malatya Şeker Fabrikası 2020 yılı kampanyamız 1 Eylül itibari ile başladı. Şubat başı ile sona erdi. Bu yıl çok bereketli ve verimli bir kampanya süreci geçirdik. Çiftçilerimize bu yıl yaklaşık 600 bin ton pancar tesellüm edildi. bunun karşılığında 545 bin 45 pancar işleyerek 68 bin ton şeker, 177 bin ton yaş küspe, 26 bin 500 ton da melas elde ettik. Fabrikanın kurulduğu yıldan bu yana ilk kez rekor yeniliyoruz. Kampanyamız 160 gün sürdü, bu da gerçekten Malatya için büyük bir katma değer. Bu istatistiklere göre yaklaşık 500 milyon katma değer oluşturduğu hesaplanıyor. Yaklaşık 100 bin insan bu fabrikada ekmek yedi. Önümüzdeki yıl için de çiftçilerimizden büyük bir talep var. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü pancara iyi bir fiyat verildi. Bu yıl da yaklaşık 700 bin ton hedefliyoruz. Sayın Tüfenkci’ye de şahsım ve yönetimim adına teşekkür ediyorum, hep bizim yanımızda oldunuz, bize sahip çıktınız’’ şeklinde konuştu.

Ziyarette Konuşan Milletvekili Bülent Tüfenkci ise rekor üretimde emeği geçenleri tebrik ederek, şeker pancarı ekimine olan ilginin arttığını kaydetti.

Yazıhan’ın sulamaya açılmasıyla beraber pancar ekiminin arttığını kaydeden Tüfenkci,"Salgın süresince üretimin devam etme noktasında, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemiz ve hükümetimiz büyük bir çaba sarf ediyor. AK Parti Malatya’da ne yapıyor diye soru soruluyor. Yazıhan’nın sulamaya açılmasıyla beraber yıllardır şeker pancarı ekmeyi unutan köylümüz şeker pancarı eker hale geldi. Ve ciddi bir üretim kapasitesine ulaştı. Fabrikamız bu kampanya döneminde 160 günlük bir sürede rekor çalışmaya imza attı ve yaklaşık 68 bin ton üretim gerçekleştirdi. Biz kampanyanın sona ermesiyle beraber başta işçilerimize ve idari personellerimize teşekkür etme adına sendikamızı ziyaret ettik" dedi.