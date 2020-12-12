Malatya sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genelde uydukları görüldü.

Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında bu hafta sonu da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cuma günü 21.00 itibariyle başlayan kısıtlama nedeniyle Malatya sokaklarında yaşanan sessizlik devam ediyor. Sadece kısıtlamadan muaf olan mesleklerde çalışan görevlilerin dışarıda olduğu kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Malatyalıların sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uydukları görüldü.

Şehir merkezindeki Kışla ve İnönü caddelerinde sessizlik hakim oldu. Polisler şehir merkezinde denetim yaptı. Şehir merkezinde izin belgesi olanlar ve görevliler vardı.

