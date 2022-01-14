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Malatya Ticaret Borsası

14.01.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru kayısının kilogramı 73,50-85 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg73,5085,00Büyükbaş kemikli etKg60,0060,00

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