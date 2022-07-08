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Malatya Ticaret Borsası

08.07.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında yaş kayısının kilogramı 38 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Yaş kayısıKg38,0038,00ArpaKg6,046,20

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