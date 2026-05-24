Survivor Can Berkay'dan olay itiraf! "Sercan ve Deniz arasında ilişki var diye..."

Survivor'da kıran kırana mücadele devam ederken yarışmacılar arasında yaşananlar da gündeme geliyor. Son olarak Beyza'nın yüzerek diğer adaya gitmesi ve Sercan ile vakit geçirmesi gündem olmuştu.

Sercan ve Beyza arasında neler olduğu merak edilirken Survivor 21. hafta fragmanında ise olay detaylar yer aldı. Survivor Can Berkay yarışma öncesinde fena patladı.

Can Berkay konuşmasında "Ben Sercan'ı dost ve kardeş olarak gördüğüm için bunu söylüyorum. Öncelikle öyle görüyordum. Sercan bana bu yolla gelip ben işte Beyza'ya yanıp tutuşuyorum, aramda böyle bir ilişki istiyorum. İşte bir hafta daha 10 gün daha burada kalmasını istiyorum deseydi ben düelloya girdiğinde Beyza'ya karşı kaybederdim" dedi.

BEYZA DENİZ'İ Mİ KISKANIYOR?

Can Berkay konuşmasına şu bomba itirafla devam etti:

"Ben çünkü daha önce bunu yaptım. Deniz ile Sercan'ın arasında bir ilişki var diye biz Eren'in Survivor hayatını bitirdik. Ama Beyza niye böyle kıskanır tavırlar, böyle

kulaklarını kapayıp bençlerde Deniz konuştuğunda kulaklarını kapatıp kendini sallıyor? Bu yüzden sallıyor."