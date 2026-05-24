Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

İspanya La Liga'nın 38. ve kapanış haftasında dramatik bir son yaşandı. Real Mallorca ile Oviedo'nun San Moix Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazansa da, bu galibiyet takımın ligde tutunması için yeterli olmadı ve La Liga'ya veda ettiler.

MURIQI ATTI AMA ÜÇLÜ AVERAJ YAKTI

Mallorca'ya sahasında galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Pablo Torre, 83. dakikada Manu Morlanes ve 90. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak 90 dakika boyunca üstün bir mücadele sergileyen Kosovalı yıldız, takımının küme düşmesine engel olamasa da bireysel olarak harika geçirdiği sezonu 23 golle noktaladı.

Sezonu 42 puanla tamamlayan Real Mallorca, puan tablosunda Levante ve Osasuna ile aynı puana sahip olmasına rağmen büyük bir şanssızlık yaşadı. Üçlü averaj hesabında rakiplerinin gerisinde kalan kırmızı-siyahlı ekip, ligi 18. sırada bitirerek küme düşen taraf oldu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY ALARMDA

Mallorca'nın alt lige düşmesinin kesinleşmesiyle birlikte gözler doğrudan takımın en skorer ismi olan ve kariyerinin zirvesini yaşayan Vedat Muriqi'ye çevrildi. 23 golle Avrupa'nın en formda golcülerinden biri olduğunu kanıtlayan tecrübeli forvetin adı uzun süredir Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor. Takımının küme düşmesiyle serbest kalma ihtimali güçlenen Kosovalı yıldızın yeni rotasının İstanbul olup olmayacağı, yaz transfer döneminin en çok konuşulacak gündem maddesi haline geldi.