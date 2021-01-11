YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Ticaret Borsası ile Halk Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandı

Malatya Ticaret Borsası ile Halk Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandı

11.01.2021 17:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Malatya Ticaret Borsası ile Halk Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandı

Malatya Ticaret Borsası (MTB), üyelerinin nakit akışını kolaylaştırmak ve tedarik zincirinde tahsilat riskini ortadan kaldırmak amacıyla Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Halk Bankası iş birliğinde hayata geçirilen "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" kapsamında hazırlanan protokol, Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ile Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörü Tuncay Koramaz tarafından imzalandı.Törende konuşan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, sosyal ve ekonomik hayatı her yönüyle etkileyen bir dönemin yaşandığını belirterek, bu süreçte reel sektörün ayakta kalabilmesi adına kamu bankalarının desteğinin önemli olduğunu vurguladı.Halk Bankası’nın salgının ilk günlerinden bu yana etkin bir rol oynayarak tüm finansal imkânlarını KOBİ’lerin hizmetine sunduğunu belirten Özcan, "Tedarik zincirinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkların firmaların faaliyetlerini olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla hayata geçirilen ’Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi’ de önemli bir adım oldu.

Malatya Ticaret Borsası (MTB), üyelerinin nakit akışını kolaylaştırmak ve tedarik zincirinde tahsilat riskini ortadan kaldırmak amacıyla Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Halk Bankası iş birliğinde hayata geçirilen "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" kapsamında hazırlanan protokol, Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ile Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörü Tuncay Koramaz tarafından imzalandı.
Törende konuşan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, sosyal ve ekonomik hayatı her yönüyle etkileyen bir dönemin yaşandığını belirterek, bu süreçte reel sektörün ayakta kalabilmesi adına kamu bankalarının desteğinin önemli olduğunu vurguladı.
Halk Bankası’nın salgının ilk günlerinden bu yana etkin bir rol oynayarak tüm finansal imkânlarını KOBİ’lerin hizmetine sunduğunu belirten Özcan, "Tedarik zincirinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkların firmaların faaliyetlerini olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla hayata geçirilen ’Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi’ de önemli bir adım oldu. Projenin sunduğu imkânlarla alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışı düzenlenirken, tedarik zincirinde tüm ticari işlemlerin güven içerisinde gerçekleşmesi sağlanacak" ifadelerini kullandı.
Özcan, satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan anlaşmadan Malatya Ticaret Borsası üyelerinin Halk Bankası tarafından belirlenecek limitler dahilinde yararlanabileceği kaydederek, "Firmalarımız vade avantajıyla, tahsilat riskini sıfıra indirerek ticaretine devam edebilecek. Protokolün tüm üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörü Tuncay Koramaz ise anlaşmanın iş dünyasına hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.
Protokolün imza törenine Malatya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Halk Bankası Ticari ve KOBİ Pazarlama Müdürü Ahmet Turan Başer ve Çevreyolu Şube Müdürü Ahmet Turan Akgüneş katıldı.

Malatya Ticaret Borsası ile Halk Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım! Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım!
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatya Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:40
İkindi
15:11
Akşam
17:33
Yatsı
18:54

Malatya Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Badem Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Özalper Eczanesi
Merkez
Sarıhan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Malatya’da dilenci operasyonu

Malatya’da dilenci operasyonu

Malatya’dan Bayır Bucak Türkmenleri’ne 120 bin TL’lik destek

Malatya’dan Bayır Bucak Türkmenleri’ne 120 bin TL’lik destek

Başkan Gürkan istişare toplantısında yöneticilerle bir araya geldi

Başkan Gürkan istişare toplantısında yöneticilerle bir araya geldi

Çöp temizlerken eşya buluyor, her seferinde örnek oluyor

Çöp temizlerken eşya buluyor, her seferinde örnek oluyor

İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.