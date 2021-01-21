Malatya TSO’dan Türkiye Gazetesi’ne ziyaret

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı ziyarette, Malatya’da başlatılan destek kampanyasının ülke genelinde karşılık bulduğunu söyleyerek, "Esnafa destek çağrımızı hem vatandaşlar hem de esnafımız sahiplendi" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye Gazetesi Malatya Bölge Temsilcisi Celal Koyuncu’yu ziyaret etti. Türkiye Gazetesi’nin toplumun haber alma ihtiyacını üst seviyede gerçekleştirdiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, konuşmasında Malatya TSO olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Geride kalan 2020 yılının Malatya açısından deprem ve korona virüs salgını etkisiyle geçtiğini ancak, Malatya TSO olarak yaşanan tüm olumsuzluklara karşın özellikle ekonomi, üretim, ticaret ve sosyal alanda önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “24 Ocak 2020 tarihinde yaşadığımız, merkez üssü Elâzığ olan deprem, şehrimizde de can ve mal kayıpları yaşanmasına neden oldu. Depremin meydana geldiği geceden itibaren hemşerilerimizin yaralarını sarmak amacıyla, TOBB ile koordine olarak yardım tırlarının hazırlanmasını sağladık. Ertesi günün ilk ışıklarıyla birlikte deprem bölgesine doğru yola çıkan yardım tırlarının sayısı birkaç gün içinde 140 gibi ciddi bir rakama ulaştı. Depremle birlikte üyelerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntıları giderebilmek adına yaptığımız çalışmalın en önemlisi şüphesiz kredi destek paketleri oldu. Depremin ardından bölgemizi ziyaret eden bakanlara ve KOSGEB Başkanına üyelerimizin yaşadığını sorunları detaylı bir şekilde ilettik. Sürecin devamında yaptığımız girişimlerle yaklaşık 4 bin 500 üyemiz 100 bin liraya kadar kredi imkanına erişerek deprem ve pandemi sürecinin yaşattığı ekonomik olumsuzluklar karşısında önemli bir finansman desteğine ulaşmış oldu” dedi.

2018 yılında göreve seçildikten sonra önlerine Malatya sanayisini, bölgesinde üretim ve ihracat üssü konumuna getirme hedefi koyduklarını anlatan Sadıkoğlu, "Bu kapsamda 2019 yılında nitelikli yatırımlar için yer tahsisleri gerçekleştirdik. 2020 yılında korona virüs salgını dolayısıyla yer tahsislerinde bir durağanlaşma yaşandı. Hedefimiz, sanayi parsellerimizi en doğru şekilde değerlendirerek, nitelikli yatırımların ve daha fazla istihdamın önünü açmak. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz 26 yer tahsisi ile 10 bin kişilik istihdam alanı oluşturduk. İlk etapta faaliyete geçen bu fabrikalarda yaklaşık 3 bin hemşerimiz istihdam edildi. 32 yıllık tarihinde 22 bin kişinin istihdam edilebildiği organize sanayi bölgemiz için hedefimiz 4 yılda en az 15 bin hemşerimizin istihdam edileceği alanlar oluşturmak. Malatya sanayisinin mevcut durumunu yenilikçi çalışmalarımızla geliştirirken, ticaretle uğraşan iş insanlarımız için de birçok proje üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.