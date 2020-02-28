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Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nden İdlib saldırına kınama

MALATYA HABERLERİ  | 28.02.2020 16:31 | Son Güncelleme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Suriye’de rejim güçleri tarafından yapılan saldırı kınandı.Suriye’nin İdlib kentindeki Türk askerlerine Esed Rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit edilmesi sonrası Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada yaşanan saldırı sert bir dile kınandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nden İdlib saldırına kınama

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Suriye’de rejim güçleri tarafından yapılan saldırı kınandı.
Suriye’nin İdlib kentindeki Türk askerlerine Esed Rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit edilmesi sonrası Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada yaşanan saldırı sert bir dile kınandı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda bölge ülkelerinin, bölgedeki halklarının da istikbali için mücadele eden, milyonlarca Suriyeliyi yıllardır misafir eden, Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunan, mazlumun ve mağdurun yanında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik Esed Rejimince gerçekleşen hain ve alçak saldırıyı şiddetli kınıyoruz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Türkiye’nin ve milletimizin bağrında çıkmış olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, şanlı tarihimizin vermiş olduğu sorumluluğu dün olduğu gibi, bugün ve yarında yerine getireceğine inanmaktadır. Hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan Rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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