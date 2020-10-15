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Malatya Üniversitesi’nde Okul Sağlığı Hemşireliği Sertifika Eğitimi düzenlenecek

MALATYA HABERLERİ  | 15.10.2020 14:00 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından Okul Sağlığı Hemşireliği Sertifika Eğitimi düzenlenecek.İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Okul Sağlığı Hemşireliği Sertifika Eğitimi’nin online olarak verileceği belirtilerek, eğitim 2 Kasım’da başlayacağı vurgulandı.

Malatya Üniversitesi’nde Okul Sağlığı Hemşireliği Sertifika Eğitimi düzenlenecek

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından Okul Sağlığı Hemşireliği Sertifika Eğitimi düzenlenecek.
İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Okul Sağlığı Hemşireliği Sertifika Eğitimi’nin online olarak verileceği belirtilerek, eğitim 2 Kasım’da başlayacağı vurgulandı. Eğitimin amacı hakkında verilen bilgide, “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğine Göre Okul Sağlığı Hemşireliği Zorunlu hale gelen Okul Sağlığı hemşireliği için, Görevlendirilecek olan personelin niteliğinin arttırılması temel hedeftir. Okul Sağlığı Hemşireliği eğitimi ile okul sağlığı amacı ve hedefleri doğrultusunda görev alacağı okullarda; 0-17 yaş çocuklar ile ilgili tutumları kazanmaları, eğitimcilik becerilerini etkin ve etkili şekilde kullanarak tüm ilgili eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmesini sağlamaktır. 0-17 yaş çocuklarının fiziki ve sosyal gelişiminin yanı sıra psiko-motor, zihinsel, cinsel gelişmelerinin istenilen düzeyde gelişmesi için kursiyerlere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırarak ilgili takipleri gerçekleştirmesine katkıda bulunur. Ebeveynlerine 0-17 yaş konusunda rehberlik yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olarak gerekli konularda bilgi, öneri ve destekte bulunabilmelerine yardımcı olacaktır” denildi.
Son başvurunun 30 Ekim olduğu ve 500 kursiyer alınacağı öğrenildi.

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