Malatya Valiliğinden "Alevi köylere yardım yapılmadığı" iddiasına ilişkin açıklama:

Malatya Valiliği, "Alevi köylere yardım yapılmadığı" şeklindeki iddiayı yalanlayarak, "Valiliğimizce ve görevli kurumlarca depremzedelere yardım yapılırken hiçbir şekilde inanç, mezhep, düşünce ve siyasi görüş ayrımı yapılması asla söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.

Valilik açıklamasında bir haber sitesinde "Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül'ün Malatya'daki deprem bölgesinde çoğu Alevi köyüne gerekli yardımların yapılmadığı, dertlerinin dinlenilmediği, dernek olarak bu köylere yardım yapmak istediklerini ancak Malatya Valiliği tarafından taleplerinin reddedildiği, Suriyelilerin boşalttığı 2 bin konteynerin boş durduğu, mağdur olan, barınma ihtiyacı olan insanların oraya yerleştirilmediğine" ilişkin açıklamasının yer aldığı belirtildi.

Depremden etkilenen bütün ilçelerde acil kurtarma faaliyetlerinin süratle yerine getirildiği, hemen akabinde depremzedelerin barınma ihtiyaçları için çadır kurulumuna başlandığı, çadırların jandarma personeli, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri tarafından kurularak vatandaşlara teslim edildiği aktarılan açıklamada, "Barınma çadırlarında ihtiyaç duyulan yatak, battaniye ve ısıtıcı dağıtımları yapılmış, çadırda kalan vatandaşların tamamına gıda yardımı yapılmış, ahırları hasar gören vatandaşlarımıza hayvan çadırı, geçici barınma imkanı olmayan vatandaşlarımıza ilimiz merkezinde bulunan konteyner kentte barınma olanağı sağlanacağı valiliğimiz tarafından kamuoyuna ilan edilmiştir. Konteyner kentte kalmak istediğini beyan eden vatandaşlarımıza konteyner tahsis işlemleri devam etmektedir. Ayrıca, ilçe merkezleri ve toplu yerleşimi olan kırsal mahallelerimizde konteyner kent kurma çalışmaları yürütülmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.