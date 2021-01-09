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Malatya Valiliğinden şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için taziye mesajı

09.01.2021 19:07 | Son Güncelleme:
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Malatya Valiliğinden şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için taziye mesajı

Malatya Valiliği, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için taziye mesajı yayımladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lice kırsalında icra edilen terörle mücadele harekatı sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı Çelik'in sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Şehidimize Cenabıhak'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Malatya'mızın ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

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