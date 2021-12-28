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Malatya Valisi Baruş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Valisi Baruş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Baruş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Haberde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafını seçen Vali Baruş, yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafı için oy kullandı.

Baruş, tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

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