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Malatya Valisi Baruş ürünlerini satın aldığı yaşlının ikinci doz aşısını olmasını sağladı

28.07.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Valisi Baruş ürünlerini satın aldığı yaşlının ikinci doz aşısını olmasını sağladı

Malatya Valisi Aydın Baruş, kent merkezinde semizotu satan 73 yaşındaki Yusuf Kangal'ın tüm ürünlerini satın aldı ve ikinci doz Kovid-19 aşısının yapılmasını sağladı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Baruş, kent merkezinde esnafı ziyaret ederek Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti, aşısını olmayan esnafın da konuya gereken duyarlılığı göstermesini istedi.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde, bahçesinde yetiştirdiği semizotunu satan Kangal ile de bir süre sohbet eden Vali Baruş, tüm ürünlerini satın aldığı yaşlı adama riskli yaş grubunda bulunması nedeniyle aşı olup olmadığını sordu.

Kangal'ın ikinci doz aşısının zamanının geldiğini öğrenen Baruş, yaşlı adamla İl Sağlık Müdürlüğü içerisindeki aşı birimine giderek aşısının yapılmasını sağladı.

Kendisini kırmayarak aşısını olan Yusuf amcanın bu davranışının herkese örnek olmasını temenni eden Baruş, aşı olmaya gelen vatandaşlarla sohbet ederek duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Esnaf ziyareti sırasında esnafın ve alışveriş yapanların sıkıntılarını dinleyen Vali Baruş, aşılamanın önemine dikkati çekerek toplum olarak kısıtlamasız ve daha sağlıklı günlere kavuşmanın şu an bilinen tek yolunun aşı olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların en kısa sürede en az 2 doz aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Baruş, aşı yaptıranların hastalanmaları durumunda yoğun bakıma düşme oranının oldukça düşük olduğuna dikkati çekti.

Aşısını yaptırmayanlardan hem kendileri hem de toplum sağlığı için gerekli hassasiyeti göstermelerini isteyen Baruş, 18 yaşını doldurmuş, yakın zamanda Kovid-19 hastalığını atlatmamış tüm vatandaşların randevu almadan istedikleri aşıyı olabileceklerini kaydetti.

Vali Aydın Baruş'a, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Sağlık Müdürü Recep Bentli de eşlik etti.

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