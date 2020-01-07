Malatya ve Adıyaman'da 69 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 69 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Akçadağ'da 7, Hekimhan, Pütürge ve Yeşilyurt'ta 4'er, Battalgazi'de 3, Doğanyol ve Yazıhan'da ise 2'şer kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Toplam 653 kilometrelik yolun açılması için 27 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

- Adıyaman

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı sonucu merkez, Çelikhan, Gerger, Kahta ve Sincik ilçelerinde 16 köy ve 27 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.

Erdoğan, dozer, greyder, kepçenin bulunduğu 36 araçla yaklaşık 70 kişilik ekibin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

