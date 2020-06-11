Malatya ve Elazığ’da prim taksiti 22 Haziran’a uzatıldı

Malatya ve Elazığ’da mükelleflerin ödemesi gereken prim taksiti son günü 1 Haziran’dan 22 Haziran tarihine uzatıldı.

Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Nuh Boyraz, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Elazığ ve İlimizde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Deprem ve Covid-19 mücbir sebepleri nedeni ile SGK taksitlendirme ve ödeme uzamasına ilişkin odamızın Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜRMOB ve siyasilerimiz ile yaptığımız girişimler ve görüşmeler neticesinde; Malatya ve Elazığ illeri ile ilgili Aralık 2019 Ocak 2020 Şubat 2020 ve Mart 2020 ayı prim taksitlendirme ve ödemeleri son tarih olan 1 Haziran 2020 tarihinden 22 Haziran 2020 tarihine uzatılmıştır” dedi.

Boyraz, “ Malatya ve Elazığ illerinde Mart 2020 dönemi deprem mücbir sebep ile Covid-19 mücbir sebebi çakıştığından ( deprem mücbiri nedeni ile taksitlendirme yapılabiliyorken Covid-19 mücbir sebebi ile taksit değil ödeme süresi Ekim-2019 a uzayabiliyor) illerimize özel taksit imkânı nedeni ile (Covid19 ödeme ertelemesi uygulanmayacak. Nisan 2020 ve Mayıs 2020 şartları uyan mükelleflerin ödeme süreleri uzayacaktır) söz konusu taksitlendirmeyi yapıp ilk taksiti ödeyenler gecikme faizi olmaksızın ve teşvikli olarak bildirgelerini gönderebileceklerdir” şeklinde açıklamasını tamamladı.

