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Malatya ve Konya'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

10.06.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya ve Konya'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Malatya ve Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Malatya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün güncel yapılanması içinde faaliyette bulundukları değerlendirilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik Malatya ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilmiş öğretmen, özel okulda çalışan öğretmen ve 3'ü öğrenci olmak üzere 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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