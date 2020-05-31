YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya yeni itfaiye merkezi açılışa hazır

Malatya yeni itfaiye merkezi açılışa hazır

MALATYA HABERLERİ  | 31.05.2020 12:27 | Son Güncelleme

Malatya halkına daha hızlı ve kaliteli bir hizmet vermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni İtfaiye Merkezinde çalışmalar tamamlandı.Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan yeni İtfaiye Merkezindeki çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına devam ediliyor.

Malatya yeni itfaiye merkezi açılışa hazır

Malatya halkına daha hızlı ve kaliteli bir hizmet vermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni İtfaiye Merkezinde çalışmalar tamamlandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan yeni İtfaiye Merkezindeki çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına devam ediliyor. Bu çalışmaların da tamamlanması ile birlikte İtfaiye Merkezinin açılışı yapılacak.
Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde 11 bin 712 metrekare alan üzerine inşa edilen İtfaiye Merkezi bodrum-zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor.
Yeni İtfaiye Merkezi, İtfaiye personellerinin bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kapasiteye olup, 8 peron garaj, Sivil Savunma ve Afet Koordinasyon Merkezi, sauna, spor salonu, yatakhane, yemekhane, malzeme odası, personellerin ihtiyaçlarının karşılanacağı odalar ve idari birimlerden oluşuyor.

"İtfaiye Merkezimizi modern bir yapıya kavuşturduk"
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni İtfaiye Merkezi hakkında yaptığı açıklamada, “Kutsal bir görevi ifa eden gece gündüz demeden 7/24 çalışan İtfaiye teşkilatımızın çalışma ortamlarını daha nezih ve modern bir yapıya kavuşturduk. Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde dahi yatırım ve hizmetlerinde herhangi bir aksaklık meydana gelmeden çalışmalarına devam etti” dedi.

Malatya yeni itfaiye merkezi açılışa hazır

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Malatya Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
03:12
Sabah
04:58
Öğle
12:29
İkindi
16:23
Akşam
19:51
Yatsı
21:29

Malatya Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Bereket Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başhekim Beytur’dan Covid-19 uyarısı

Başhekim Beytur’dan Covid-19 uyarısı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı

Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.