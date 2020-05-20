Malatya yüksek sıcaklık etkisinde

Malatya ve bölgesinde yüksek sıcaklık etkisinin devam etmesi nedeniyle üreticilerin sabah veya akşam saatlerinde sulama yapmaları önerildi.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Malatya, Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli bölgesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir” denildi.

Çiftçilerin yüksek sıcaklık dalgasından daha az etkilenmeleri için bu süreçte ekim-dikim, gübreleme ve ilaçlama faaliyetlerini günün serin saatlerinde yapmaları önerilirken, “Sulama imkanı olan üreticilerimizin de sabah veya akşam saatlerinde sulama yapmaları etkili olacaktır” ifadelerine yer verildi.

