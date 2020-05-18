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Malatya’da 1 mezrada karantina kaldırıldı

MALATYA HABERLERİ  | 18.05.2020 15:01 | Son Güncelleme

Malatya’nın Kuluncak İlçesi Temüklü Mahallesi Başpınar Mezrasında karantina kaldırıldı.Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Kuluncak İlçesi Temüklü Mahallesi Başpınar Mezrasında, korona virüs salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 04 Mayıs 2020 tarihinde alınan karantina kararının, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekiplerince yapılan sağlık taraması neticesinde Başpınar Mezrasında yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 18 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi

Malatya’nın Kuluncak İlçesi Temüklü Mahallesi Başpınar Mezrasında karantina kaldırıldı.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Kuluncak İlçesi Temüklü Mahallesi Başpınar Mezrasında, korona virüs salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 04 Mayıs 2020 tarihinde alınan karantina kararının, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekiplerince yapılan sağlık taraması neticesinde Başpınar Mezrasında yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 18 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi

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Deva Eczanesi
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