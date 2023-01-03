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Malatya’da 1 yılda 402 milyon dolarlık kayısı ihracatı

03.01.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın kayısı başkenti Malatya’da 1980’li yıllardan itibaren kayıt altına alınan kayısı ihracatında bir rekor kırılarak 2022 yılında 76 bin 355 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 402 milyon dolar gelir elde edildi.

Malatya’da 2022 yılı Aralık ayında toplamda 10 bin 47 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi ve buna karşılık 50 milyon 908 bin dolar gelir elde edildi.

2022 yılı kuru kayısı ihracatını değerlendiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2022 yılının ihracat değerlerinin geçen yıllara oranla yüksek miktarda olduğuna değinerek, “Malatya’da 1980li yıllarda kayıt altına alınan kayısı ihracatında ilk defa bir rekor kırıyoruz. 2022 yılı kuru kayısı ihracatı bir rekor yılı olarak tarihe geçecek. İlk defa bu ay hem Aralık ayına baktığımız zaman geçen yıllara göre yüksek miktarda bir ihracat hem de 2022 yılının tamamında yüksek miktarda ihracat yapmış olacağız” dedi.
Başkan Özcan, göreve geldikleri günden itibaren 100 bin ton kuru kayısı ihracatına karşılık 500 milyon dolar gelir hedefine ulaşmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

İç piyasadaki tüketim ile birlikte yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde edildiğini vurgulayan Özcan, “Aralık ayında toplamda 10 bin 47 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla birlikte toplamda 50 milyon 908 bin dolar da gelir elde ettik. Aralık ayının ihracat rakamları bizi bir taraftan sevindirirken toplamda 2022 yılında da 76 bin 355 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik ve cumhuriyet tarihinde ilk defa da 1960 yılında başlayan ihracat hikayesi ilk defa 402 milyon dolar da gelir elde etmişiz. Kuru kayısı ihracatı ile beraber çekirdek ihracatımız ve bununla birlikte iç piyasa diye adlandırdığımız Türkiye sınırları içerisindeki tüketimle beraber yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde etmişiz” şeklinde konuştu.

“KAYISIYI BİR YATIRIM ARACINA DÖNÜŞTÜRMEYİ PLANLIYORUZ”

2023 yılının 2022 yılında olduğu gibi kuru kayısı için bir atılım yılı olacağının belirten Özcan, “ 2020 yılında hayata geçirmiş olduğumuz Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuğu ile beraber Türkiye Ürün İhtisas Borsacılığı ve elektronik satış sistemini de entegre ederek artık kayısıyı bir yatırım aracına dönüştürmeyi planlıyoruz. 2023 yılı 2022 yılında olduğu gibi kuru kayısı tarımda Malatya için bir atılım yılı olacak” diye konuştu.

“TARIM ÜRÜNLERİ İÇERİSİNDE KURU KAYISI, KURU MEYVE GRUBUNUN DA İHRACAT ŞAMPİYONU”

2023 yılında da 500 milyon doların üzerinde bir ihracat hedefleyerek yollarına devam edeceklerini ifade eden Özcan, “Geçen yılla kayısı ihracatının arasındaki farka baktığımız zaman toplamda 54 milyon dolarlık bir artış söz konusu. 2021 yılı ile 2022 yılı arasındaki ihracat gelirlerindeki artış miktarı yüzde 15’in üzerinde miktar olarak da bu gelir yaklaşık 54 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmişiz. 2023 yılında 100 bin ton ihracat hedefimizi ve 500 milyon doların üzerinde bir ihracat hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’nin ihracat rakamlarına baktığımız zaman tarım ürünleri içerisinde kuru kayısı kendi grubunda kuru meyve grubunun da ihracat şampiyonudur” diye konuştu.

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