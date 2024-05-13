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Malatya'da 16 üniversitenin katılımıyla Üniversite Tanıtım Fuarı açıldı

AA AA
13.05.2024 13:51
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Malatya'da, Anadolu Üniversiteler Birliğince (AÜB) düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı açıldı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Park AVM fuaye alanındaki açılışta, fuarla lise son sınıfta olup da üniversiteye hazırlanan öğrencilerin ayağına 16 üniversiteyi getirdiklerini söyledi.

Gençlerin üniversiteleri tek tek ziyaret etmek yerine stantları gezerek bir saat içerisinde istedikleri bilgiye ulaşacağını aktaran Kızılay, şöyle devam etti:

"Bizim öğrenci kaynağımız en başta kendi şehrimiz, sonra da yakın illerimiz. Bizim tıp, hukuk ve eczacılık gibi bazı bölümlerimiz Türkiye'nin her yerinden öğrenci alıyor. Ağırlıklı öğrenci grubumuz Malatya ve ilçeleri, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Sivas ve Kayseri. İç Anadolu Bölgesi'nden daha az öğrenci alıyoruz. Bu fuarla onu da arttırmanın gayreti içerisindeyiz."

Eskiden az sayıdaki üniversiteye girmenin zor olduğunu ancak artık her ilde üniversite olduğunu ve bu üniversitelere girmenin de kolaylaştığını belirten Kızılay, "81 ilimizin hepsinde üniversite var. Bu üniversiteler köklü üniversitelerle yarışıyor. Dolayısıyla şimdiki öğrenciler şanslı." dedi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise Avrupa ve Amerika'da üniversitelerin öğrencilere kendilerini tanıtmasının yaygın olduğunu ve bölümleriyle birlikte tanıtım yaptıklarını, bununla birlikte Türkiye'de de artık tanıtımın yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de genç bir üniversite olarak 2022 yılında AÜB'ye üye olduklarına değindi.

Gelişime açık, öğrenciyle bire bir ilgilenmeye çalışan bir üst yönetim olduklarını kaydeden Bentli, "Biz de gençleri üniversitemize bekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.

Stantları gezip üniversiteler ve bölümlerle ilgili bilgi alan öğrenciler, fuarı çok faydalı bulduklarını ve istifade ettiklerini söyledi.

Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da katıldı.

Gün boyu açık olacak fuara öğrenciler otobüslerle taşınacak.

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Malatya açıldı üniversiteler

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