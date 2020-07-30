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Malatya’da 186 şahsa maske takmamaktan cezası kesildi

MALATYA HABERLERİ  | 30.07.2020 11:32 | Son Güncelleme

Malatya’da 10 saatlik uygulamada, 186 şahsa maske takmamaktan cezası kesildi.Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 29 Temmuz da 09:00 - 13:00, 15:00 - 18:00 ve 20:00 - 23:00 saatleri arasında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan Türkiye Güven Huzur uygulaması Malatya’da da gerçekleştirildi.Malatya’da güven huzur uygulaması 111 ekip 407 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.Yapılan uygulamada, 4 bin 502 şahıs sorgulandı.

Malatya’da 186 şahsa maske takmamaktan cezası kesildi

Malatya’da 10 saatlik uygulamada, 186 şahsa maske takmamaktan cezası kesildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 29 Temmuz da 09:00 - 13:00, 15:00 - 18:00 ve 20:00 - 23:00 saatleri arasında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan Türkiye Güven Huzur uygulaması Malatya’da da gerçekleştirildi.
Malatya’da güven huzur uygulaması 111 ekip 407 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yapılan uygulamada, 4 bin 502 şahıs sorgulandı. Aranması olan 9 şahıs 6 yoklama kaçağı, 1 aile hükümlülüğünü ihlali, 1 hırsızlık, 1 dolandırıcılık suçundan arananlar yakalandı. 9 şahsa adli, idari işlem yapıldı. 186 şahsa maske takmamaktan cezai işlem uygulandı.
18’i servis aracı, 870’i diğer araç olmak üzere toplam 888 araç kontrol edildi. 13 araca 14 bin 80 TL cezai işlem uygulandı.
6’sı Tekel Bayii, 6’sı içkili yer olmak üzere toplam 96 işyeri denetlendi. 1 işyerine iskambil kağıdı ile oyun oynatmaktan idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edildi.
Yapılan kontroller neticesinde 4 kesici-delici alet, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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Büyükşehir Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Merkez
Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Konak Eczanesi
Merkez
Malatya Büyük Eczanesi
Merkez
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