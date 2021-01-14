Malatya'da 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ebubekir Dağaşan yönetimindeki 31 AEY 008 plakalı kamyonet, Adıyaman-Malatya Kara yolu Suçatı mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AY 488 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada kamyonete sıkışan ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Dağaşan, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ramazan Sak yönetimindeki 44 AY 741 plakalı otomobil, Suçatı mevkisinde devrildi.

Kazada Sak ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

