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Malatya’da 2 mezrada karantina kaldırıldı

MALATYA HABERLERİ  | 01.05.2020 14:58 | Son Güncelleme

Malatya’da 2 mezrada, yeni korona virüs (Covid-19) hastalığı konusunda yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle karantina kaldırıldıMalatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Pütürge İlçesi Poskıran Mahallesi Hacı Zerey Mezrası ve Pazarcık Mahallesi Gürsülan Mezrasında korona virüs salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 17 Nisan 2020 tarihinde alınan karantina kararının, yapılan sağlık taraması neticesinde mahallede yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Malatya’da 2 mezrada, yeni korona virüs (Covid-19) hastalığı konusunda yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle karantina kaldırıldı
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Pütürge İlçesi Poskıran Mahallesi Hacı Zerey Mezrası ve Pazarcık Mahallesi Gürsülan Mezrasında korona virüs salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 17 Nisan 2020 tarihinde alınan karantina kararının, yapılan sağlık taraması neticesinde mahallede yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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İmsak
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Sabah
05:23
Öğle
12:29
İkindi
16:16
Akşam
19:25
Yatsı
20:51

Malatya Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Bakan Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Dündar Eczanesi
Merkez
Samet Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
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