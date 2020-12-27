Malatya’da 2021 altyapı ve üstyapı yatırımları görüşüldü

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Üst Kurul Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Malatya’nın altyapı sorunları ile 2021 yatırım programı ele alındı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen AYKOME Üst Kurul Toplantısı’na Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay başkanlık etti. Düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesine bağlı ilgili daire başkanları ve şube müdürlerinin yanı sıra ilçe belediye yetkilileri ile altyapı hizmetleri yapan kurum temsilcileri katıldı.

Kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlü olmasının çok önemli olduğunu belirten Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Büyükşehir Belediyesi olarak diğer kurumlarla üstyapı ve altyapı hizmetleri noktasında güzel bir işbirliği örneği sergilemekteyiz. Çalışmalarımızın 2021 yılında da bu işbirliği içerisinde geçeceğine inanıyorum” dedi.

2021 yılı altyapı ve üstyapı yatırımların görüşüldüğü toplantıda, yapılacak çalışmalarla ilgili olarak kurum yetkilileri fikirlerini ifade ettikten sonra Üst Kurul Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri görüşülerek 2021 yılı çalışma takvimi oluşturuldu. Tüm kurumların düzenleme yapacak olan kendi sorumluluklarındaki cadde ve sokakların altyapı ve üstyapı hizmetlerini belirlenen takvime göre yapmaları kabul edildi.

