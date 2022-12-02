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Malatya’da 2023 yatırımları planlandı

02.12.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın katılımlarıyla, Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı altyapı ve üstyapı yatırım programı ile ilgili olarak bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya’da 2023 yatırımları planlandı

AYKOME toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Şirket Genel Müdürleri, Daire Başkanları ile ilgili şube müdürleri katıldı.

Merkez ve ilçelerde 2023 yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “2023 yılı içerisinde ilçelerde ve merkezde altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilgili gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki yıl yapılacak olan yatırım programımızla alakalı bütün çalışmalarımız hazır” dedi.

“YAKLAŞIK DÖRT YILDIR YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ”

Yoğun bir çalışma sezonu geçirdiklerini belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Göreve geldiğimizde şunu ifade etmiştik; akarsulara atıksu karışmayacak, arıtmasız hiçbir ilçemiz olmayacak. Kanalizasyonsuz ve susuz hiçbir yerleşim birimimiz olmayacak ve asfaltsız hiçbir yerleşim yerimiz kalmayacak demiştik. Bu konuda gerek MASKİ Genel Müdürlüğümüz olsun gerek Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız olsun hakikaten 4 yıla yakın bir süredir yoğun bir çalışma içerisindeler. Bir taraftan Malatya’ya ana arterlerine yeni akslar eklenirken Güney ve Kuzey kuşak yolları yapılırken Alp Er Tunga, Danişmend Gazi ve Anayurt Bulvarı yapılırken değer taraftan da kırsal kesimdeki yol ve asfaltlarımızın bakımı, yolların genişletilmesi yeni yolların yapılması ve yıpranan asfaltların yenilenmesi çalışmaları yapılmaktadır.

İlçe Belediyelerimize ait ortalama yüzde 70’ine yakınının yolları da yine Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Bu ilçelerimiz arasında yolları yüzde 95 oranında tamamlananlar da var. Örneğin Kale, Yazıhan %95’in üzerindedir. Hekimhan, Doğanşehir yüzde 70’in üzerindedir. Ayrıca bir taraftan da İlçe Belediyelerimizin imkânlarının yetersiz olmasından dolayı yapamadığı yol çalışmalarının da yine Büyükşehir olarak biz yapmaktayız. 2023 yılı programımızda da arkadaşlarımız sahada yapmış oldukları çalışmaların sunumunu yaptılar. Sunumda Büyükşehir Belediyemiz tarafından Malatya genelinde yapılan sıcak asfalt, sathi kaplama, kilit taşı, parke ve stablize yollarda yapılan çalışmalar aktarıldı. Yapılacak olan çalışmaların değerlendirmesi yapılıp onaylandıktan sonra inşallah 2023 yılında bir taraftan ana arterlerin çevre düzenlemeleri, bisiklet yolları ve kaldırım düzenlemelerini yaparak güzel olan şehrimizi bu hizmetleri de kazandırmış olacağız. Toplantımızın İlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dünyanın parlayan yıldızı olan şehrimiz EXPO ile bunu taçlandırmıştır. Şehrimiz mazisine layık istikbaline emin adımlarla yürüyecektir” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından 2022 yılında yapılan çalışmalar ve 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde yapılacak olan çalışmalarla alakalı sunum gerçekleştirildi.

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