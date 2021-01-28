Malatya’da 21 kişiye sokağa çıkma cezası

Malatya’da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 21 kişiye ceza uygulandı.

Covid-19 önlemleri kapsamında, saat 21.00’de başlayıp, saat 05.00’de sona eren sokak kısıtlaması uygulamasında sokağa çıkma ihlali yapan 21 kişiye de 18 bin 900 TL ceza yazıldı. Ayrıca sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye 5 bin 400 TL ve maske takmayan bir kişiye de 900 TL ceza yazıldı. Bu arada, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor. Polis sorumluluk alanında son 24 saatte yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 9 toplu ulaşım aracı ile bir işyerine de ceza uygulandı.

Diğer yandan, korona virüs hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilenlerin sayısının toplam 3 olduğu belirtildi.

