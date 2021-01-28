YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da 21 kişiye sokağa çıkma cezası

Malatya’da 21 kişiye sokağa çıkma cezası

28.01.2021 10:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Malatya’da 21 kişiye sokağa çıkma cezası

Malatya’da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 21 kişiye ceza uygulandı.Covid-19 önlemleri kapsamında, saat 21.00’de başlayıp, saat 05.00’de sona eren sokak kısıtlaması uygulamasında sokağa çıkma ihlali yapan 21 kişiye de 18 bin 900 TL ceza yazıldı.

Malatya’da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 21 kişiye ceza uygulandı.
Covid-19 önlemleri kapsamında, saat 21.00’de başlayıp, saat 05.00’de sona eren sokak kısıtlaması uygulamasında sokağa çıkma ihlali yapan 21 kişiye de 18 bin 900 TL ceza yazıldı. Ayrıca sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye 5 bin 400 TL ve maske takmayan bir kişiye de 900 TL ceza yazıldı. Bu arada, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor. Polis sorumluluk alanında son 24 saatte yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 9 toplu ulaşım aracı ile bir işyerine de ceza uygulandı.
Diğer yandan, korona virüs hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilenlerin sayısının toplam 3 olduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

Malatya Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:04
Sabah
07:28
Öğle
12:45
İkindi
15:27
Akşam
17:51
Yatsı
19:10

Malatya Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Annem Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Şireli Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Peynir bidonunda esrar ele geçirildi

Peynir bidonunda esrar ele geçirildi

Başkan Boyraz’dan istişare vurgusu

Başkan Boyraz’dan istişare vurgusu

Minik Kardelen’in kanarya isteğini Başkan Gürkan yerine getirdi

Minik Kardelen’in kanarya isteğini Başkan Gürkan yerine getirdi

Kernek Meydanı’nda çalışmalar devam ediyor

Kernek Meydanı’nda çalışmalar devam ediyor

Kernek Meydanı’nda çalışmalar devam ediyor

Kernek Meydanı’nda çalışmalar devam ediyor

Akın’dan kongreye davet

Akın’dan kongreye davet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.