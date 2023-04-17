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Malatya’da 23 bin depremzede konteyner kentlere yerleştirildi

17.04.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya’da, barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kentte yaklaşık 23 bin depremzede konteyner kentlere yerleştirildi.
6 Şubat depremlerinde etkilenen 11 ilde biri olan Malatya’da yaralar sarılıyor. Depremde büyük yıkım yaşayan kentte hayatın normalleşmesi için çalışmalar aralıksız sürerken, yaklaşık 23 bin depremzede 12 ayrı nokta oluşturulan konteyner kentlere yerleştirildi. Depremin ilk gününden itibaren devletin her türlü yardımı yaptığını belirten depremzedeler, "Allah devletimizden razı olsun konteynerlerimizden hiçbir eksiğimiz bulunmuyor üçlü fişimize kadar düşünülmüş" dedi.

“DEVLETİMİZ HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU”

Depremde evleri yıkıldıktan sonra ailesiyle birlikte Yeşilyurt ilçesi Barguzu Caddesi mevkiinde oluşturulan konteyner kente yerleştirilen Kemal Kurt, “6 Şubat depremlerine 6 kişilik ailemizle evimizde yakalandık. Evimiz yıkıldıktan sonra ilk etapta devletimiz çadır verdi daha sonra konteynere yerleştirildik. Devletimiz hem barınma hem de gıda konusunda her zaman yanımızda oldu. Konteynerlerde her şey düşünülmüş emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Devlet her zaman ne olursa olsun vatandaşının yanında olduğunu göstermiştir” dedi. Bostanbaşı Mahallesinde depreme yakalanan ve evleri hasar alan Songül Ağzıküçük ise konteyner kentte hiçbir eksiklerinin bulunmadığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

“CUMHURBAŞKANIMIZ BU YÜZYILIN BAŞINA GELMİŞ EN GÜZEL ŞEYDİR”

Depreme bir ihaleye katılmak için gittiği Adıyaman’da yakalanan Turgay Uçar da, "İş için Adıyaman’a gitmiştik otel üzerime çöktü enkaz altında kaldık. Devletimiz bizleri enkazda çıkardı . Deprem sonrası her şey bitti diye düşündük 1999 yılında meydana gelen deprem aklımıza geldi. Ama bir geldik ki konteyner kentlerimiz çadır kentlerimiz hazır. Kızılay yemeğini dağıtıyor AFAD yardımını yapıyor. En güzel şekilde her şeyimiz hazır. Bulaşık teli ile üçlü fişine kadar devlet konteynerimize bırakmıştı. Her şeyimiz tamam devlet baki kaldıkça bizlerde var olacağız. Bu yüzyılın başına gelmiş en güzel şeydir Cumhurbaşkanımız buradan da kendilerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı .

6 Şubat depremlerini kent merkezinde yaşayan bir başka depremzede Mehmet Cumali Özuymaz da 7 kişi kaldıkları konteynerde hiçbir eksiklerinin bulunmadığını kaydederek çok memnun olduklarını söyledi.

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