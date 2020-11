Malatya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Malatya merkez ve ilçelerde de tören düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Malatya ’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay tarafında Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı. Kanbay, daha sonra anıt şeref defterini imzaladı. Kanbay anıt şeref defterine,” Millet Mekteplerinin açılışı ve Başöğretmenliği kabul ettiğiniz bugünde, çocuklarımızı yetiştiren; ülkemizi, milletimizi emekleriyle, düşleriyle, sevgileriyle besleyen öğretmenlerimizin “öğretmenler günü” anısına burada toplanmış bulunmaktayız. Bizler, çocukların gözlerindeki umudu ve sevgiyi çoğaltmak için varız. Ülkemizin bugünlerini, yarınlarını inşa etmeye devam ediyoruz. Tarihsel birikimimizi günümüzün bilimsel, teknik alandaki gelişmeleri ile birleştiriyoruz. Kültürel değerlerimizi, kadim medeniyetimizi yalnızca okullarda değil, hayatın her alanında tecrübelerimizle büyütüyoruz. Yeni kuşaklara toprak ve bahçıvan olmayı sürdürüyoruz. Hayatın renklerini dokuyoruz” dedi.

Öğretmenlik mesleğinin dünyanın en kadim ve saygın mesleklerinden olduğunu da vurgulayan Kanbay,”Bunun bilinciyle öğrencilerimizi 21. Yüzyılın ihtiyaçlarına göre yetiştirmek için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız ve güzel yurdumuzun her yerindeyiz. İcra ettiğimiz sanatla, topluma yön verdiğimizi biliyoruz. “İnsan, insanın gölgesinde yetişir!” sözünü hatırlıyoruz ve hayata geçiriyoruz. Yeni nesillerin, bizim eserimiz, olduğunun sorumluluğunu taşıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü içtenlikle kutluyor, hayat boyu mutluluk ve sağlık diliyorum. Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, olmak üzere, görevleri başında şehit düşmüş ve ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Program Battalgazi Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programla ile sona erdi.