YURTHABER
  4. Malatya’da 26 kırsal mahalle yolu kar nedeniyle kapalı

Malatya’da 26 kırsal mahalle yolu kar nedeniyle kapalı

MALATYA HABERLERİ  | 07.01.2020 11:31 | Son Güncelleme

Malatya’da 26 kırsal mahalle yolunun kar nedeniyle kapalı olduğu bildirildi.Özellikle ilçelerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle, Akçadağ ilçesinde 7, Pütürge, Yeşilyurt ve Hekimhan ilçelerinde 4’er, Battalgazi ilçesinde 3,Yazıhan ve Doğanyol ilçelerinde de 2’şer şer olmak üzere olmak üzere toplam 26 kırsal mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi(ne bağlı 27 ekibin, kar ve tipi nedeniyle kapalı olan kırsal mahalle yollarının açma çalışmalarını sürdükleri kaydedildi.

Malatya’da 26 kırsal mahalle yolu kar nedeniyle kapalı

Malatya’da 26 kırsal mahalle yolunun kar nedeniyle kapalı olduğu bildirildi.
Özellikle ilçelerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle, Akçadağ ilçesinde 7, Pütürge, Yeşilyurt ve Hekimhan ilçelerinde 4’er, Battalgazi ilçesinde 3,Yazıhan ve Doğanyol ilçelerinde de 2’şer şer olmak üzere olmak üzere toplam 26 kırsal mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi(ne bağlı 27 ekibin, kar ve tipi nedeniyle kapalı olan kırsal mahalle yollarının açma çalışmalarını sürdükleri kaydedildi.

Malatya’da 26 kırsal mahalle yolu kar nedeniyle kapalı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleriOnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleri
Kaymakamdan okul denetimiKaymakamdan okul denetimi
Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyorYeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

Yoğun yağışta faciadan dönüldü, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Yoğun yağışta faciadan dönüldü, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Milas bir Kore gazisini daha kaybetti

Milas bir Kore gazisini daha kaybetti

Malatya Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:38
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:50

Malatya Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Botanik Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Sarıhan Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatya’da araç sayısı artıyor

Malatya’da araç sayısı artıyor

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel'den kupa değerlendirmesi:

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel'den kupa değerlendirmesi:

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Öğrencilerden Askerlere Duygulandıran Mektuplar

Öğrencilerden Askerlere Duygulandıran Mektuplar

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.