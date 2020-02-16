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Malatya’da 286 bina acil yıkılmayı bekliyor

MALATYA HABERLERİ  | 16.02.2020 15:19 | Son Güncelleme

Malatya’da deprem sonrası acil yıkılacak raporu verilen 286 bina yıkılmayı bekliyor.Malatya Valiliğinden alınan bilgiye göre, 24 Ocak depremi sonrasında hasar tespiti yapan ekiplerin verdiği rapora göre, 16 Şubat 2020 tarihi itibariyle acil yıkılacak 286 bina, 588 bağımsız bölüm bulunuyor.Öte yandan, 11 Şubat itibariyle, Malatya’da deprem hasar tespiti için 91 ekipte 184 teknik personel ile sahada çalışmalar devam edilirken, bu rakam 12 Şubat itibariyle, hasar tespiti için 100 ekipte 200 teknik personele çıkarılmış, bugün itibariyle aynı ekibin hasar tespitlerini sürdürdüğü belirtildi.25 Ocak’tan itibaren Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı yapıldığı, bugün itibariyle Doğanyol, Pütürge İlçelerinde sıcak yemek dağıtımının devam ettiği kaydedildi.

Malatya’da 286 bina acil yıkılmayı bekliyor

Malatya’da deprem sonrası acil yıkılacak raporu verilen 286 bina yıkılmayı bekliyor.
Malatya Valiliğinden alınan bilgiye göre, 24 Ocak depremi sonrasında hasar tespiti yapan ekiplerin verdiği rapora göre, 16 Şubat 2020 tarihi itibariyle acil yıkılacak 286 bina, 588 bağımsız bölüm bulunuyor.
Öte yandan, 11 Şubat itibariyle, Malatya’da deprem hasar tespiti için 91 ekipte 184 teknik personel ile sahada çalışmalar devam edilirken, bu rakam 12 Şubat itibariyle, hasar tespiti için 100 ekipte 200 teknik personele çıkarılmış, bugün itibariyle aynı ekibin hasar tespitlerini sürdürdüğü belirtildi.
25 Ocak’tan itibaren Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı yapıldığı, bugün itibariyle Doğanyol, Pütürge İlçelerinde sıcak yemek dağıtımının devam ettiği kaydedildi.

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Malatya Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Derman Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Yeni Somuncubaba Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
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