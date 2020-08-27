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Malatya’da 30 Ağustos’ta 2 program düzenlenecek

MALATYA HABERLERİ  | 27.08.2020 14:17 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları bu yıl pandemi nedeniyle daraltıldı.Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları bu yıl 30 Ağustos Pazar günü saat 09.00’da Atatürk anıtına çelenk konulup, saat 09.45’de ise şehitlik ziyaret edileceği bildirildi.Bu arada, 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat:13.00’den itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, konut ve işyerleri ile caddelerin bayraklarla donatılacağı kaydedildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları bu yıl pandemi nedeniyle daraltıldı.
Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları bu yıl 30 Ağustos Pazar günü saat 09.00’da Atatürk anıtına çelenk konulup, saat 09.45’de ise şehitlik ziyaret edileceği bildirildi.
Bu arada, 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat:13.00’den itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, konut ve işyerleri ile caddelerin bayraklarla donatılacağı kaydedildi.

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Malatya Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:45
Öğle
12:33
İkindi
16:14
Akşam
19:12
Yatsı
20:33

Malatya Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Defne Eczanesi
Merkez
Kumsal Eczanesi
Merkez
Leyla Eczanesi
Merkez
Sarıhan Eczanesi
Merkez
Turkuaz Eczanesi
Merkez
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