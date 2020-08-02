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Malatya’da 39 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

MALATYA HABERLERİ  | 02.08.2020 15:47 | Son Güncelleme

Malatya’da 39 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu.Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Kamu Kent Siteleri’nde ailesiyle birlikte yaşanan 39 yaşındaki Tuncay Genç’ten haber alamayan yakınları Genç’in ikametine gitti.

Malatya’da 39 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Malatya’da 39 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Kamu Kent Siteleri’nde ailesiyle birlikte yaşanan 39 yaşındaki Tuncay Genç’ten haber alamayan yakınları Genç’in ikametine gitti. Eve girdiklerinde Tuncay Genç’i lavaboda hareketsiz halde yerde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tuncay Genç’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Genç’in cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Oktay Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
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