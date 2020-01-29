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Malatya’da 4 bin 385 deprem çadırı kuruldu

MALATYA HABERLERİ  | 29.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

Malatya’da deprem sonrasında yaralananlardan 15’inin hastanede tedavisi sürerken, 4 bin 385 deprem çadırın kurulduğu bildirildi.Malatya Valiliği basın duyurusu yaparak, deprem sonraki çalışmaların son durumunu kamuoyu ile paylaştı.Valilik açıklamasında, “24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem sonucu ilimizde, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Malatya’da deprem sonrasında yaralananlardan 15’inin hastanede tedavisi sürerken, 4 bin 385 deprem çadırın kurulduğu bildirildi.

Malatya Valiliği basın duyurusu yaparak, deprem sonraki çalışmaların son durumunu kamuoyu ile paylaştı.
Valilik açıklamasında, “24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem sonucu ilimizde, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 481 vatandaşımız sağlık tesislerine müracaat etmiş, 15 vatandaşımızın yatışı ve tedavisi devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

29 Ocak 2020 tarihi itibariyle yapılan tespitlerde, Doğanyol ilçesinde 29’u metruk olmak üzere 85, Battalgazi ilçesinde 66, Pütürge ilçesinde 139, Kale ilçesinde 175, Yeşilyurt ilçesinde 8 konutun yıkıldığının tespit edildiği açıklanarak şunlar kaydedildi:
“Doğanyol ilçesinde 557, Pütürge ilçesinde 2326, Battalgazi ilçesinde 593, Yeşilyurt ilçesinde 99, Kale ilçesinde 802 ve Akçadağ ilçesinde 3 olmak üzere toplamda 4380 konutun ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Doğanyol ilçesinde 152, Pütürge ilçesinde 1026, Battalgazi ilçesinde 615, Yeşilyurt ilçesinde 130, Kale ilçesinde 483 ve Akçadağ ilçesinde 5 olmak üzere toplamda 2411 az hasarlı binaların olduğu tespit edilmiştir. Deprem bölgesinde 1.160 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca Doğanyol ilçesinde 58 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge ilçesinde 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, "İlimiz genelinde içme suyu ve elektrik sorunları yaşanmamaktadır. Bazı mahalle yollarının hasarlı olduğu tespit edilmiş olup ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmamaktadır. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 4 bin 385 deprem çadırı, 5 bin 789 yatak dağıtımı yapılmıştır. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir. Çadır kurma işlemlerinde 100 asker, 258 Jandarma personeli, 70 afet ekibi ve 310 köy korucusu çalışmaktadır. Hasar tespiti için 81 ekipte toplam 188 kişi sahada çalışmalarına devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi. b

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