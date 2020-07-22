Malatya’da 4 bin 44 firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

Malatya’da Covid-19 kapsamında 4 bin 44 firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Yapılan başvurular sonrası 28 bin 114 kişi destek almaya hak kazandı.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünün 2020 Haziran ayı değerlendirmesi raporu açıklandı. Rapora göre, İşsizlik Sigortası kapsamında 2020 yılı Haziran ayı itibariyle İŞKUR’a başvuran 7 bin 170 kişiden bin 849 u işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Toplamda işsizlik ödeneği kapsamında 21 milyon 562 bin 105 TL ödeme yapıldı. Covid-19 kapsamın da 4 bin 44 firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Yapılan başvurular da 28 bin 114 kişi hak kazandı. Kısa çalışma ödeneği kapsamın da 98 milyon 157 bin 345 TL ödeme yapıldı. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmayan kişilere de Nakdi Ücret Desteği yapıldı. Nakdi Ücret Desteği kapsamın da 12 bin 179 kişiye 20 milyon 521 bin 674 TL ödeme yapıldı.

38 bin 422 kişi iş arıyor

Geçtiğimiz Haziran ayı rakamlarına göre Malatya’da 38 bin 422 kişi iş arıyor. İŞ KUR’a kayıtlı iş arayanların öğrenim durumuna göre dağılımı ise şöyle oluştu:

"İŞ KUR’a kayıtlı iş arayanların sayısı 2020 Haziran ayı itibarı ile 38 bin 422 kişi. TÜİK verilerine göre Malatya’nın da içerisinde yer aldığı düzey olan TRB1 bölgesinde işsiz sayısı 2019 yılı için 66 bin’dir. İşsizlik oranı ise yüzde 9,9’dur. İŞ KUR Müdürlüğüne kayıtlı iş arayanların yüzde 35,9 ’sı ilköğretim mezunu. İlköğretim mezunlarını sırasıyla yüzde 35,7ile lise, yüzde 14,2 ile lisans ve yüzde 10,9 ile ön lisans mezunları takip ediyor. "