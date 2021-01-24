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Malatya’da 41 kişiye sokağa çıkma cezası

24.01.2021 12:00 | Son Güncelleme:
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Malatya’da 41 kişiye sokağa çıkma cezası

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 41 kişiye ceza uygulandı.Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması konusunda polis denetimlerini sürdürüyor.

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 41 kişiye ceza uygulandı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması konusunda polis denetimlerini sürdürüyor. Cuma günü saat 21.00’de başlayıp, Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek olan sokak kısıtlaması uygulamasında son 24 saatte sokağa çıkma ihlali yapan 41 kişiye de 36 bin 900 TL ceza yazıldı.
Covid-19 denetimleri sürüyor
Öte yandan, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor. Son 24 saatte yapılan denetimlerde, kararlara uymayan 3 işyerine işlem yapıldı.
Korona virüs hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilenlerin sayısının toplam 4 olduğu kaydedildi.

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