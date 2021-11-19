YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da 460 litre sahte alkol ele geçirildi

Malatya'da 460 litre sahte alkol ele geçirildi

19.11.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 460 litre sahte alkol ele geçirildi

Malatya'da 460 litre sahte alkol ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gazi Mahallesi'nde bir ikamette sahte alkol bulunduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonda bidonlara doldurulmuş 460 litre sahte alkol ele geçirildi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNERCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladıCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladı
GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldiGÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 19 Kasım Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:05
Öğle
12:17
İkindi
14:56
Akşam
17:19
Yatsı
18:39

Malatya Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Cuma

Akçınar Eczanesi
Merkez
Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
Merkez
Orhanoğlu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bolu'da ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu'da ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tekirdağ'da trafik kazasında 14 askeri personel yaralandı

Tekirdağ'da trafik kazasında 14 askeri personel yaralandı

Mersin'de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk yaşamını yitirdi

Mersin'de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk yaşamını yitirdi

Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.