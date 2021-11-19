Malatya'da 460 litre sahte alkol ele geçirildi

Malatya'da 460 litre sahte alkol ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gazi Mahallesi'nde bir ikamette sahte alkol bulunduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonda bidonlara doldurulmuş 460 litre sahte alkol ele geçirildi.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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