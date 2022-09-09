Malatya'da 5 bin 507 kök Hint keneviri ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışması sonucunda Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncı Mahallesi'nde bir zanlının Hint keneviri ektiği belirlendi.

Dron destekli operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin ev ve eklentileri ile bahçesinde yaptıkları aramada, 4 kilo 107 gram kubar esrar ile 5 bin 507 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

