Malatya’da 5 takımdan TFF’ye ’BAL’ tepkisi

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde mücadele eden 5 takımdan Türkiye Futbol Federasyonu’na tepki.

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi takımlarından, Arapgirspor, Battalgazi Belediyespor,Darendespor,Hekimhan Girmanaspor, Malatyaspor ortak bir açıklama yaparak, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi A Grubu’ndan Bal Ligi’ne yükselecek takımları kura ile belirlemesine tepki gösterdi.

Yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "İçinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle Malatya’da oynanması gereken 1.Amatör play-off müsabakaları oynanmamıştır. 14 Ağustos 2020 tarihinde açıklanan karar da Malatya’dan 2 takımın Bölgesel Amatör Lig’e çıkacağı belirtilmiştir. İstanbul’da play-off oynayan ve 0 puan alan takımlar dahil 16 takımın tamamının Bölgesel Amatör Lig’e çıkarıldığı bir karar da, Malatya ilimizde play-off kuralarının dahi çekildiği bir ortamda play-off oynamaya hak kazanan 6 takımımızdan 5’inin hakkının ve emeğinin hiçe sayılması kabul edilemez bir olaydır. İlgili kararın tekrar gözden geçirilerek play-off oynayacak olan 6 takımın emeklerinin eşit şartlar altında göz önünde bulundurularak Bölgesel Amatör Lig’e yükselme anlamında kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz."denildi

