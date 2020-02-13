YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da 506 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da 506 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

MALATYA HABERLERİ  | 13.02.2020 16:31 | Son Güncelleme

Kentte karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 506 mahallenin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde saatlerinde başlayan kar yağışı, kentte etkisini sürdürürken Büyükşehir Belediyesi ekipleri 310 iş makinesi ve araç, 1000 personel, 117 ekiple karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.

Kent merkezinde yol açma, kar küreme, kaldırım temizleme, üst geçit temizleme çalışmalarının yanı sıra tuzlama ve solüsyon çalışmaları da yapılıyor.

Malatya genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 506 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri 200'e yakın mahalle yolunu ulaşıma açtı. Ancak bu yollar kar yağışı nedeniyle tekrar kapandı. Gün içerisinde mahalle yollarını birkaç defa açmak zorunda kalan ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Valisi Aydın Baruş ile karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Baruş, burada yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirterek şöyle devam etti:

"Dün gece itibarıyla bazı şehirler arası yollarda problemler oluştu. Doğanşehir'de gece saatlerinde buzlanma nedeniyle yaklaşık 1 saat trafik akışı olmadı. Tuzlama çalışmalarından sonra yol ulaşıma açıldı. Şu anda Malatya-Adıyaman yolunda kontrollü bir şekilde trafik işliyor. Darende yolumuzu kısa bir süre sonra ulaşıma açacağız. Hekimhan-Sivas yolu ulaşıma açık, Elazığ-Malatya yolu ulaşıma açık. Pütürge-Malatya kara yolu bir süre trafiğe kapalıydı, şu an tek yönlü olarak açık. Ağır vasıtaların çıkmasına izin verilmiyor. Adıyaman-Sincik yolu ile Çelikhan yolu ulaşıma kapalı. Malatya’da 506 mahalle yolu şu an ulaşıma kapalı. Ekiplerin açtıkları yollar yoğun yağışlardan tekrar tekrar kapanıyor."

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını isteyen Vali Baruş, "Acil ve sağlık hizmetlerimizde bir aksama yok. Acil vakalara karşı bir helikopteri hazır tutuyoruz. Okullarımızı bugün tatil ettik. Gece buzlanma bekliyoruz. Yarın içinde ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacağız. Bu çalışmalarda yer alan arkadaşlar çok fedakarca çalışıyor." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ise kentin tüm yollarını açık tutabilmek için ekiplerinin çalıştığını bildirdi.

İlçelerde ve kentin yüksek kesimlerinde 1 metrenin üzerinde kar olduğunu aktaran Gürkan, "Ekiplerimiz her yerde çalışıyor. Gece ekiplerimiz zor şartlar altında birçok hastaya ulaşmayı başardı. Yolda kalmış birçok insanın imdadına yetişti. Kar berekettir, günlük yaşantımızı aksatsa da olumsuz bir tablo şu an yok." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Baruş Kapalı yol Kar karla mücadele Malatya

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Malatya Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:14
Öğle
12:46
İkindi
15:41
Akşam
18:08
Yatsı
19:25

Malatya Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Dündar Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Özdemir, sorun dinledi

Kaymakam Özdemir, sorun dinledi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.