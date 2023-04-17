Malatya'da 6 bin 240 enkazdan 5 bin 330'u kaldırıldı

Malatya Valiliği açıklamasında, yapılan tespitlerde, kentteki 416 bin bağımsız bölümden 132 bininin yıkık, acil, ağır ve orta hasarlı olduğu belirtildi.

Kentte günde 440 enkazın kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, 6 bin 240 enkazdan 5 bin 330'unun tamamen kaldırıldığı, böylece enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 92'sinin tamamlandığı aktarıldı.

Toplam 85 bin 155 çadırın dağıtım ve kurulumunun yapıldığı 48 çadır alanı ile bireysel çadırlarda 315 bin 308 kişinin yaşadığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"AFAD tarafından 57 konteyner kent çalışması başlatılmış ve 20 bin 908 konteyner konulması planlanmakta olup konteyner kentlere toplam 11 bin 510 konteyner konulmuştur. Toplam 18 noktada 7 bin 65 konteyner yerleşimi tamamlanarak 24 bin 716 kişi yaşam sürdürmektedir. e-devlet üzerinden 34 bin 214 konteyner başvurusu yapılmış olup, kriterlere uygun 20 bin 771 talep bulunmaktadır. Vatandaş beyanına göre 66 bin 977 kira yardımı başvurusu olup, kriterlere uygun 46 bin 468 talep bulunmaktadır. Çadır alanlarında toplam 1984 tuvalet ve 995 duş kurulmuştur. Tesislerde toplam 3 bin 238 tuvalet ve 2 bin 354 duş mevcuttur. Toplam 767 çamaşır makinesi, 533 çamaşır kurutma makinesi kurulmuştur. 32 alanda 3 bin 296 konteyner iş yeri planlanmakta olup, 1499 iş yeri tamamlanmış ve 1797 iş yeri için çalışmalar devam etmektedir."

Depremin ilk anından bugüne kadar 30 milyon 497 bin 694 öğün yemek ikramı yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, 124 bin kişiye psikososyal destek verildiği aktarıldı.

Bugüne kadar kentte 1987 tır yardım malzemesi dağıtıldığı, haberleşmenin yüzde 100 sağlandığı, ulaşıma kapalı yolun bulunmadığı da kaydedildi.

