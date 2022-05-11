Malatya'da 6 otomobilden akü çalan 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da otomobillerden akü, iş yerlerinden ise çeşitli malzemeler çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde farklı tarihlerde 6 otomobilden akü, bir iş yerinden hilti, matkap, kablo, kaynak makinesi gibi eşyaların çalınmasıyla ilgili çalışma yapan ekipler, zanlıların kimliğini tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, gözaltına aldıkları 2 zanlıyı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk etti.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz