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Malatya'da 6 otomobilden akü çalan 2 zanlı tutuklandı

11.05.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 6 otomobilden akü çalan 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da otomobillerden akü, iş yerlerinden ise çeşitli malzemeler çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde farklı tarihlerde 6 otomobilden akü, bir iş yerinden hilti, matkap, kablo, kaynak makinesi gibi eşyaların çalınmasıyla ilgili çalışma yapan ekipler, zanlıların kimliğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, gözaltına aldıkları 2 zanlıyı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk etti.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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