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Malatya'da 6 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı

17.06.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 6 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 6 yıl önce bir kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran 2016'da kaybolan 3 çocuk annesi Ö.D'nin (32) yanmış cesedi, 9 Kasım 2016'da Ziyarettepe bölgesinde bulundu.

Akçadağ Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, cinayetin zanlısının M.D. (77) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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